Buren Vrolijk en Parlevliet zijn nu familie

IJMUIDEN - Buren waren ze al. En al een paar jaar doen de ondernemingen ook zaken met elkaar.

Door Pieter van Hove - 5-10-2016, 12:00 (Update 5-10-2016, 12:01)

Sinds vorige week zijn Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij en visverwerker Seafood Parlevliet één bedrijf. De onderhandelingen tussen beide directies hebben slechts enkele maanden geduurd.

Het wachten was alleen nog op de goedkeuring van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die is er nu. Voor Emiel Parlevliet betekent dit het einde van een 44-jarige loopbaan in de visserijsector. Waarvan de laatste decennia als directeur van de...