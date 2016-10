Schakers naar De Philharmonie

Foto Kees Blokker Het Tata Steel schaaktoernooi begin dit jaar, Ajax-voetballer Joël Veltman was te gast.

WIJK AAN ZEE - De grootmeesters van het Tata Steel schaaktoernooi spelen in januari hun tiende ronde in De Philharmonie in Haarlem.

De organisatie van het schaaktoernooi in Wijk aan Zee dat van 13 tot en met 29 januari wordt gehouden, laat al enkele jaren twee ronden buiten de badplaats spelen. Zo werd er vorig jaar in het Spoorwegmuseum in Utrecht gespeeld. Dit jaar wordt er naast Haarlem ook in de De Kuip in Rotterdam een ronde afgewerkt. Alle speeldagen, dus ook in Rotterdam en Haarlem, zijn gratis toegankelijk. Eind oktober maakt de organisatie het deelnemersveld van de 79e editie bekend.

„We zijn heel blij dat we samen met De Philharmonie een speeldag van het Tata Steel Chess Tournament in de stad mogen verwelkomen”, zegt de Haarlemse sportwethouder Merijn Snoek. „Schaken is in Haarlem een succesvolle sport, met de Kennemer Combinatie die goed aan de weg timmert. Maar zo’n speeldag is natuurlijk ook leuk voor iedereen die, net als ik, af en toe met een vriend of kind schaakt.”