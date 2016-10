Samen werken aan bereikbaarheid

SANTPOORT-ZUID - Op uitnodiging van de Vereniging Santpoorts Belang verzorgen mr. pascal Mousset en mr. Pauline Bokma, beiden werkzaam bij Rijkswaterstaat, een lezing met als titel ’Samenwerken aan een veilig en bereikbaar Nederland’.

Hun presentatie is op dinsdag 11 oktober van 20 tot 22 uur in ’t Brederode Huys in Santpoort-Zuid. Entreeprijs: €6. Reserveren: www.santpoortsbelang.nl