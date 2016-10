Workshop frivolité in Het Terras

SANTPOORT-NOORD - Frivolité is een van de onbekendste handwerkvormen.

Je kan daarbij aan de slag met een spoeltje of met een naald en in dit geval is dat met een naald. Het gaat om de basisbeginselen zodat je zelf eenvoudige projecten kunt maken. De workshop is op maandag 10 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in Het Terras. Deelname kost €7,50, aanmelden: 023-3031228.