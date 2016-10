Nieuwe Iskes-boot in IJmuiden

IJMUIDEN - De nieuwste sleper van Iskes Towage, de Telstar, is afgelopen weekeinde aangekomen in IJmuiden.

Uiteraard ging dat met het nodige ceremonieel gepaard, zoals is te zien op de foto. De Telstar is een zogeheten hybride sleepboot. Dit houdt in dat het nieuwe schip, afhankelijk van het gebruik, tien tot dertig procent brandstof kan besparen en twintig tot zestig procent minder uitlaatgassen produceert.

Dat kan vanwege de combinatie van de diesel en de dieselelektrische voortstuwing. Bij traditionele slepers zijn er onder het voorschip of onder het achterschip twee schroeven. Maar bij de Telstar, gebouwd bij Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessendam, zitten aan zowel de voor- en achterzijde 360-graden roterende schroeven. De Telstar wordt ingezet voor Port Towage Amsterdam, een joint-venture tussen Iskes en Svitzer.