Climax strafzaak tegen jihadist uit IJmuiden laat nog weken op zich wachten

AMSTERDAM - De verdere berechting van de 22-jarige Ilyas H. uit IJmuiden, veroordeeld wegens pogingen om in Syrië met Islamitische Staat mee te gaan vechten, laat nog zeker ruim een maand op zich wachten. Dat zegt een woordvoerster van het Amsterdamse gerechtshof.

Door Carlo Nijveen - 3-10-2016, 11:41 (Update 3-10-2016, 11:41)

Het Hof moet zich in hoger beroep over de strafzaak tegen H. buigen. De eerstvolgende zitting in de zaak staat op woensdag 16 november gepland. De IJmuidenaar van Somalische afkomst is tegen die tijd weer op vrije voeten. Hij heeft...