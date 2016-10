Wachten op een aai en een warme schoot

foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Kat Kenzo heeft al snel het hart van Jayceelynn (4) gestolen op de open dag van het Kerbert Dierentehuis.

IJMUIDEN - Dierenvrienden konden zondag een kijkje nemen op de Open Dag van het Kerbert Dierentehuis aan de Heerenduinweg in IJmuiden. Daar wachten zo'n dertig katten en negen honden op een liefdevol aaiende hand of een warme schoot om in te liggen.

Door Gwendelyn Luijk - 2-10-2016, 21:05 (Update 2-10-2016, 22:05)

Sommige dieren lijken tijdens de Open Dag te weten dat hier een kans voor ze ligt. Kater Kenzo bijvoorbeeld is een echte hartendief. Voor iedereen heeft hij een kopje en een kroel. En ook Noor zet haar beste beentje voor....