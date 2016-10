Humor en spelletjes tijdens week van de opvoeding

IJMOND - Kim Lian in het Kennemer Theater, een puberexpert in dorpshuis Het terras. Het heeft allemaal te maken met de landelijke Week van de Opvoeding, die vandaag start. Centraal hierin staat het contact tussen opvoeder, kind en professional. In Velsen en buurgemeente Beverwijk wordt deze week op verschillende manieren aandacht besteed aan ’opvoeden’.

Door Anneke Wijsman - 1-10-2016, 16:31 (Update 1-10-2016, 16:31)

Voor de kinderen is er feest, voor de opvoeders zijn er antwoorden op vragen en uitleg. Twee gratis toegankelijke lezingen bieden mogelijk een handvat bij de het grootbrengen...