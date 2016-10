Beeldcolumn Velsen van Vroeger

foto uit ’Velsen en zijn industriële geschiedenis’ De rokerij van P. Goedhart.

Na het gereedkomen van het Noordzeekanaal waren kuiperijen, rokerijen en taanderijen de eerste kleinschalige fabriekjes in het kersverse IJmuiden.

Door Pieter van Hove - 2-10-2016, 9:17 (Update 2-10-2016, 9:37)

Zoals die van Pieter Goedhart aan de Breesaapstraat. Op de foto staan Pieter Goedhart (links), Willem Giesberts, Mien de Back en Dirk Goedhart.

Een verslaggever van IJmuider Courant bezoekt in 1931 het bedrijf. Hij schrijft erover: ,,Wij traden de voorhal binnen, waar, in reusachtige kuipen, de versche visch onder de peekel lag. Er stonden heel wat kuipen en geen wonder, want hier wachten haring, makreel, schelvisch, weiting, scharren en poonen, al naar gelang behoefte en seizoen. De bokking gaat in nieuwe houten kistjes.’’