Weer gedoe over woonboot

VELSEN - De Velsense woonbootbezitter Stefan Frenkel probeert komende donderdag bij de hoogste bestuursrechter in Nederland alsnog zijn gelijk te halen in een slepende juridische strijd om een ligplaats voor zijn onderkomen in Zijkanaal B.

Door Carlo Nijveen - 1-10-2016, 10:13 (Update 1-10-2016, 10:13)

De gemeente Velsen weigert al jaren om Frenkel een vergunning te geven voor die felbegeerde ligplek. De woonbooteigenaar stapte daarom in 2014 al naar de bestuursrechter in Haarlem. Die rechter vond dat Velsen haar weigering onvoldoende had gemotiveerd. Frenkel ging in hoger beroep en meldt zich donderdag...