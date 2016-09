Voetbalkampioenes gehuldigd bij Telstar

foto united photos / Rob van Wieringen De meiden van de Vliegende Hollander worden gehuldigd in het stadion van Telstar.

VELSEN-ZUID - Voetbalkampioenen huldigen in een voetbalstadion. Het meidenteam van De Vliegende overkwam het vrijdagavond in het Rabobank IJmond Stadion van Telstar voor de tweede keer. En weer was er een ereronde op het eind.

Door Marcel Tabbers - 30-9-2016, 21:52 (Update 30-9-2016, 21:52)

Na het Velsense kampioenschap in april zorgde de IJmuidense school in de daaropvolgende ronden voor een unicum: ze wonnen de landelijke finale in Zeist. ,,Ik heb me toen meteen sterk gemaakt voor deze ceremonie. En vandaag was het dan zover bij de wedstrijd tussen Telstar en Zwolle. Natuurlijk moest het wel een vrouwenwedstrijd zijn. Ik ben de club daar zeer dankbaar voor’’, zegt Gerhard Verwoort van de Velsense organisatie van het scholenvoetbal.

De avond begint voor de jonge meiden met een verrassing. ,,Als bonus mochten we met de speelsters al het veld oplopen voor de wedstrijd. Bij het voorstellen van de teams’’, zegt Gabriëlla opgewonden als ze op de tribune zit. De 10-jarige leerling van - inmiddels - groep 7 van de IJmuidense school is geen voetbalster. ,,Ik zit op paardrijden. Ook na ons kampioenschap ben ik niet op een club gegaan. Het was toen op school een hele dag feest met ballonnen en taart, maar ik vind het paard toch leuker.’’

Rakshata trekt ondertussen een trainingsjack aan. ,,Het is wat koud aan het worden nu we stil moeten zitten.’’ Over de tegenstander heeft de 10-jarige IJmuidense een andere voorkeur. ,,Ik had liever Ajax gehad, maar goed dit is ook heel leuk hoor.’’

Met haar oranje keepers-shirt aan zet Feca een lied in. ‘Het is stil aan de overkant’. De goalie heeft gelijk, want er zit niemand op de tribune, maar mbijval krijgt ze niet. ,,Dan ga ik de keepster van Zwolle maar afleiden. Misschien helpt het Telstar om een doelpunt te maken.’’

Een doelpunt zou inderdaad wel welkom zijn. Al was het alleen maar om wakker te blijven bij de oersaaie wedstrijd. Megan moedigt Telstar-speelster Babiche Roof hartstochtelijk aan. De reden is simpel. ,,Zij speelt ook met nummer 10. Net als ik. Maar ik zie haar ook vaak spelen. Dit is namelijk niet de eerste keer dat ik hier ben’’, zegt ze met een glimlach.

Het is bijna rust en iedereen moet zich melden bij de spelerstunnel. Terwijl de vrouwen van Zwolle en Telstar naar de kleedkamer gaan, lopen de meiden van De Vliegende Hollander onder het geluid van de hymne van de Champions League naar de middencirkel. De speaker noemt alle namen op en het team straalt aan alle kanten. Tot slot rennen ze een ereronde, terwijl ‘We are the Champions’ van Queen door het stadion galmt. Joy geniet zichtbaar. ,,Wat een geweldige herbeleving. Het was toen heel gaaf en nu weer. Ik heb nu al heel veel zin in volgend jaar.’’