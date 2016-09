Als

Door Ype Minkemay.minkema@hollandmediacombinatie.nl - 30-9-2016, 18:20 (Update 30-9-2016, 18:20)

Als u nog steeds één arm, één bovenbeen en één kuit roze hebt gelaten of zelfs - oei oei, wee u - nog helemaal geen tattoo heeft laten prikken in uw huid.

Als u denkt dat Boef een veroordeelde is die zijn verdiende loon heeft gekregen en straks heel alleen kerstfeest zit te vieren.

Als u nog steeds rondtrapt op uw roestige rammelkast en voortdurend voorbij wordt gesneld door elektrisch voortgedreven opa’s, oma’s, vaders, moeders, zusjes, broers en buren.

Als u een benzineslang in de tank van de auto probeert te wurmen in plaats van de stekker in het stopcontact.

Als u wanhopig op zoek bent naar die bankgleuf waar u uw acceptgiro in moet gooien.

Als u aan de kassa van de supermarkt uw portemonnee trekt om de boodschappen af te rekenen.

Als u op Schiphol bij het inchecken een hele bos papieren uit de koffer haalt.

Als u in de binnenstad muntjes uit uw zak haalt om in de parkeerautomaat te stoppen.

Als u bij het horen van het woord ’liken’ terstond naar de rouwadvertenties doorbladert.

Als u de mobiele telefoon gebruikt om te bellen.

Dan heb ik een mededeling voor u:

U hoort er niet meer bij.