Afscheid tante Suus en oom Bert van speeltuin Zeewijk

IJMUIDEN - In Speeltuin Zeewijk wordt zaterdag met een feestelijke middag afscheid genomen van tante Suus en oom Bert in speeltuin Zeewijk.

Bert en Suzan Kurpershoek zijn twintig jaar in touw geweest voor de speeltuin aan de Orionweg. Tussen 13 en 17 uur is iedereen welkom. Het verzoek is om geen bloemen mee te nemen. Wie iets wil geven voor de inzet van de beheerders mag iets in een envelop doen.