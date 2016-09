Oproep: Verteldag

Er werkten door de jaren heen veel vrouwen bij Hoogovens. Naast secretaresses en assistentes werkten vrouwen ook op de typkamers en als functie-analiste of maatschappelijk werker.

Tijdens het project Industriecultuur IJmuiden vindt op 9 oktober van 15 tot 17 uur een vertelmiddag plaats in het Zee- en Havenmuseum met als thema ’Vrouwen bij de Hoogovens’. Oud-medewerksters van de Hoogovens vertellen er over hun tijd bij het staalbedrijf. Iedereen is welkom om te vertellen of te luisteren. Deelname is gratis. De organisatie is nog op zoek naar extra vrouwen die iets willen vertellen. Wie haar verhaal wil aanmelden, kan zich mailen met judithfraune@cultuurcompagnie.nl.