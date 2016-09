Vrouwen van staal

foto Heleen Vink Jozien Back

VELSEN-NOORD - De Hoogovens lopen als een rode draad door het leven van Jozien Back (66).

Door Susanne Moerkerk - 30-9-2016, 15:22 (Update 30-9-2016, 15:28)

Haar grootvader werd vanuit Utrecht naar de staalfabrikant gehaald en ook haar vader werkte er na de oorlog. ,,Hij was een van de drie onderzeebootlassers in Nederland, ze wilden hem dolgraag hebben’’, legt Jozien Back uit.

Het was voor haar dan ook niet meer dan normaal dat zij in 1968 als jongste bediende aan de slag ging bij de elektrotechnische dienst. ,,Ik werkte in de verpleging, maar...