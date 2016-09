Judo voor ouder en kind bij ABC Kops IJmuiden

IJMUIDEN - Gwen Kops weet zeker dat het goed is voor ouder én kind: iedere week even lekker stoeien met elkaar. Zij startte deze maand in IJmuiden met cursussen van tien keer ouder en kind-judo op zondagochtend.

Door Anneke Wijsman - 30-9-2016, 14:39 (Update 30-9-2016, 15:57)

,,Het is voor beiden goed. Het versterkt de onderlinge band want je moet goed met elkaar omgaan om het leuk te houden. Als je het als ouder te hard doet, wil je kind niet meer.

Maar als je niks doet, verliest je kind ook de interesse.’’...