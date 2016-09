Grote kledingbeurs in De Hoeksteen

VELSERBROEK - In De Hoeksteen aan de Weid 24 wordt op vrijdag 7 oktober van 19 tot 20.30 uur een kledingbeurs gehouden.

Op deze avond wordt er kinderkleding aangeboden in de maten 104 tot en met 176. Tevens is er een gevarieerd aanbod van dameskleding en accessoires. Meer informatie of voor het verkrijgen van een verkoopnummer: kledingbeursdehoeksteen@gmail.com.