Nostalgische kermis gaat bíjna open

Foto United Photos/Rob van Wieringen

SANTPOORT-NOORD - Nog even wachten tot vrijdag 14 uur en dan is het zwieren in de zweefmolen en griezelen in het spookhuis geblazen.

Door Evelien Engele - 29-9-2016, 15:54 (Update 29-9-2016, 15:54)

Geheel in stijl opent burgemeester Dales vrijdag om 17.00 uur de nostalgische kermis in de poffertjeskraam waarbij iedereen welkom is. De kermis is onderdeel van het nostalgische weekend dat de Harddraverij Vereniging, winkeliers, horeca en Ondernemersvereniging Santpoort organiseren ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan van de Harddraverij. Op vrijdag draait de kermis door tot 24.00 uur. Ook op zaterdag is de kermis van 14.00 tot 24.00 uur open. Dan sluiten ook de winkeliers, Ondernemersvereniging Puur Santpoort en Stichting Horeca Santpoort zich aan bij de feestelijkheden met hapjes van plaatselijke winkeliers. Dj Paul zorgt voor de muzikale ondersteuning op het nieuwe pleintje bij de ingang van het kermisterrein. Op zondag draait de nostalgische kermis van 14.00 tot 22.00 uur. Ook de Foodmarket van Puur Santpoort is deze dag weer in bedrijf, wederom met muziek van dj Paul.