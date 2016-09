Op de achterste rij zit de directeur

Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Marcel Klein Ovink heeft zijn draai in het Witte Theater twee jaar na de heropening wel gevonden.

IJMUIDEN - Twee jaar geleden dook Marcel Klein Ovink in het diepe. Inmiddels heeft de toen kersverse exploitant zijn draai gevonden.

Door Gwendelyn Luijk - 29-9-2016, 16:20 (Update 29-9-2016, 16:20)

Wie tijdens het bezoek aan een voorstelling achterom kijkt, heeft een goede kans om daar in een donker hoekje van het balkon de nog jonge theaterdirecteur – nee, -exploitant – te zien zitten. Beoordelend of hij een cabaretier volgend jaar nog eens terug wil zien op zijn podium, de reactie van het publiek peilend, of simpelweg opgaand in de voorstelling. Nu...