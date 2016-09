Coverband LEFF te zien in IJmuiden

Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk

IJMOND - Door een fout stond bij het artikel: ’Jarige coverband LEFF viert feest’de verkeerde foto. De hoofdfoto was niet van zangeres Monique Schade maar van zangeres Nicolette.

Daarom hier de goede foto van de coverband in de huidige samenstelling vlnr: Willem Smit, Mark Jobs, Monique Schade, Tim Kors en Frans Looij.

LEFF speelt op zondag 2 oktober van 14.30 tot 18.30 in de foyer van het Witte Theater aan de Kanaalstraat in IJmuiden. Toegang tot het feest is gratis.