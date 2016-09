Van vrachtwagen gevallen wals blokkeert A22 bij knooppunt Velsen

Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

VELSEN-ZUID - Een van de vrachtwagen gevallen wegwals blokkeert woensdagmiddag een paar rijbanen van de A22 bij knooppunt Velsen-Zuid.

Door Floris van Bodegraven - 28-9-2016, 16:34 (Update 28-9-2016, 17:17)

Het voertuig ligt op de A22, in de richting van de A9, ter hoogte van het viaduct met de N208. Hoe het ongeval plaats kon vinden is nog onduidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat een zware wegwals op zijn zij op de rijbanen ligt.

De wegwals van Dura Vermeer heeft een gat in het wegdek geslagen en ligt op zijn zij op de rechter rijbaan. Van welke vrachtwagen de wals is gevallen is nog onduidelijk. De Verkeers Ongevallen Analyse doet onderzoek, één rijbaan is afgesloten.

Het ongeval zorgt voor een flinke file.