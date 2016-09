Ondernemer in de bres voor 55+ers

United Photos/Ron Pichel Martin Roest met links van hem de IJmuidense Lena.

SANTPOORT-NOORD - Martin Roest wist niet wat hem overkwam na zijn pleidooi om vaker oudere personeelsleden aan te nemen. Slenders Wasserij Stomerij uit Santpoort-Noord, waar hij mede-eigenaar van is, was in één keer trending topic.

Door Pieter van Hove - 28-9-2016, 16:06 (Update 28-9-2016, 16:30)

Veel media besteedden aandacht aan zijn uitspraken dat werkgevers én de overheid vaak huiverig zijn om oudere werknemers in dienst te nemen. Omdat er nogal wat vooroordelen en ongefundeerde angsten tegenover 50-plussers bestaan. ,,Dat ze vaker ziek zijn dan jongeren. Of dat ze trager zijn, dingen niet...