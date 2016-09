Wéér wending na fataal schot in IJmuidense flatwoning

IJMUIDEN - De strafzaak tegen Anton H., veroordeeld voor een dodelijk schietincident in zijn flatwoning aan het IJmuidense Pleiadenplantsoen, krijgt wéér een opmerkelijke wending.

Door Carlo Nijveen - 28-9-2016, 15:40 (Update 28-9-2016, 15:40)

Het Amsterdamse gerechtshof, dat H. vier jaar cel heeft opgelegd, moet de zaak opnieuw onder de loep nemen. De berechting van de IJmuidenaar is volgens de Hoge Raad - de hoogste rechtsinstantie in Nederland - namelijk niet helemaal vlekkeloos verlopen. H. is al enige tijd op vrije voeten, heeft zijn advocaat Annemieke Baatenburg de Jong woensdag desgevraagd laten...