Plan wachtkamerwoningen statushouders Velsen krijgt weinig bijval

VELSEN - De gemeente Velsen zou in december moeten komen met een plan van aanpak om wachtkamerwoningen te realiseren voor statushouders. Dit plan van ChristenUnie en Velsen Lokaal krijgt echter nog weinig bijval van andere politieke partijen.

Door Marieke de Kok - 28-9-2016, 15:05 (Update 28-9-2016, 15:35)

Volgens Leen de Winter (ChristenUnie) zijn wachtkamerwoningen de enige manier om snel tot een oplossing te komen in het dossier ’statushouders in Velsen’. Velsen is verplicht om nog dit jaar honderd vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten.

Volgend jaar komen daar weer tientallen bij. Via de...