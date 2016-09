Van Ewijk jaar lang de titel voor het ’beste gevulde speculaas’

VELSERBROEK - De gevulde speculaas van banketbakkerij Van Ewijk in Velserbroek is de beste van Noord-Holland. Dat concludeerde de jury tijdens een vakbeurs voor banketbakkers. Daar streden 350 deelnemers om de provinciale titels voor verschillende speculaasproducten.

Door Susanne Moerkerk - 28-9-2016, 13:30 (Update 28-9-2016, 13:30)

,,Een tien van de vakjury en een 9,2 van de consumentenjury’’, vertelt eigenaar Johan van de Weg trots. ,,We krijgen elk jaar hoge cijfers, maar dat we dit jaar de beste zijn, is natuurlijk nog veel mooier.’’ Mede-eigenaar Iwan Steenken: ,,Er zijn geen banketbakkers die slechte...