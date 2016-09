Bankpas van Santpoort-Zuidse (94) gestolen door babbeltrucdief

SANTPOORT-ZUID - Een 94-jarige bewoonster van een flat aan de Willem de Zwijgerlaan in Santpoort-Zuid is slachtoffer geworden van een babbeltruc. De dader, die er met haar bankpas vandoor wist te gaan, is nog niet opgepakt.

Door Carlo Nijveen - 27-9-2016, 15:15 (Update 27-9-2016, 15:15)

De Santpoort-Zuidse op leeftijd kwam afgelopen zondag oog in oog te staan met de dief. Hij stond voor de deur van haar appartement en vroeg de vrouw of ze voor hem de ANWB Wegenwacht wilde bellen.

Zij liet de man binnen en bood hem iets te drinken...