Steeds meer aanmeldingen voor fusieschool De Pionier

VELSERBROEK - De nieuwe fusieschool De Pionier in Velserbroek doet het goed. Het aantal aanmeldingen voor de kleuterklas is in ieder geval hoger dan verwacht.

Door Marieke de Kok - 27-9-2016, 13:39 (Update 27-9-2016, 13:39)

Basisscholen De Duinroos en De Molenweid zijn vanaf dit schooljaar officieel gefuseerd tot één kindcentrum: De Pionier. Kinderopvang Op Stoom fuseerde ook mee.

Het ging voorheen niet goed met de twee basisscholen. In Velserbroek daalt het aantal kinderen en dus werden beide scholen kleiner en kleiner. Door samen verder te gaan, in één gebouw, is er weer sprake...