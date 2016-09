KERRBert

Volgende week dinsdag is het Dierendag en in de aanloop zijn in de regio twee evenementen. Het Kerbert Dierentehuis aan de Heerenduinweg 8 houdt komende zondag (2 oktober) open dag. Tussen 12 en 16 uur kunnen belangstellenden kijken hoe het er allemaal uitziet. Uiteraard is er gelegenheid om de dieren te bezoeken. Er zijn diverse kraampjes.

De bijeenkomst is in samenwerking met het Knaagdierencentrum. Ook die vrijwilligers hebben allerlei activiteiten georganiseerd zoals een springkussen, vragenspeurtocht, schminken, touwtjetrek en dergelijke.

Ook zijn er kraampjes met informatie zoals een trimster voor konijnen en een dierenarts voor alle vragen. Evenals andere jaren is er een loterij waar deelnemers leuke prijzen voor hun dieren kunnen winnen.

De activiteiten van het dierentehuis en het Knaagdierencentrum zijn op hetzelfde terrein. Een week later, op zaterdag 8 oktober, werkt tatoeerder Ink into Art aan de Kromhoutstraat 50 c belangeloos voor het dierentehuis. De opbrengst die dag gaat naar het Kerbert.

Vrijwilligers van Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden staan zaterdag 1 oktober tussen 11 en 16 uur bij tuincentrum Welkoop aan de Hagelingerweg in Santpoort-Noord. Zij vragen de klanten om iets voor de katten te kopen die bij hen wonen.

,,We delen bij de deur flyers uit met daarop een lijstje van spullen die we hard nodig hebben. Dat zijn vooral de duurdere dieetvoeders en wormenkuurtjes, maar ook met een blikje voer van 60 cent zijn we blij. We hebben er immers dagelijks 30 van nodig!”, zegt vrijwilligster Daniëlle. Degenen die geld willen overmaken, kunnen dit doen naar NL85 INGB 000 4761 772 tnv St. Zwerfkatten IJmuiden ovv Dierendag.