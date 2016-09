Autoruiten ingeslagen in Velsen-Noord

VELSEN-NOORD - Meerdere personenwagens in Velsen-Noord zijn afgelopen weekeinde beschadigd geraakt bij pogingen tot diefstal.

Door Van onze verslaggever - 26-9-2016, 20:39 (Update 26-9-2016, 21:08)

Zondagmorgen net na vijf uur zag een bewoner van de Schulpweg, die wakker werd van een autoalarm, dat een portier van een auto open stond en het glas van het portier was gebroken. De politie stelde een onderzoek in en constateerde dat in twee Volkswagen Polo's was ingebroken. Van beide wagens was een ruit van de portier in geslagen.

In de Ladderbeekstraat trof een Volkswagen Golf hetzelfde lot. Daarvan werd ook een ruit in geslagen tussen zaterdag 24 september 20.30 uur en zondag 25 september 09.00 uur. Er is niks gestolen uit de drie auto’s.