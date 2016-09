IJmuidense fotograaf Olaf Kraak houdt lezing

IJMUIDEN - Een foto van zijn geliefde IJmuiden, een wedstrijdopname tijdens de Olympische Spelen. De in IJmuiden woonachtige fotograaf Olaf Kraak draait er zijn hand niet voor om.

Door Pieter van Hove - 26-9-2016, 16:18 (Update 26-9-2016, 16:35)

De IJmuidenaar, bekend als zelfstandig fotograaf en werkzaam in de journalistiek (vooral reportage- en sportfotografie), houdt 10 oktober een lezing over zijn werk bij fotografiecentrum ISOO.nl.

Ooit begon hij in 1989 zijn carriere als jongste bediende in een Haarlemse fotowinkel. Daarna was hij een jaar werkzaam als assistent in de fotostudio van John Prins in...