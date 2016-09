Alles past net in de schouwburg

foto ANP Hans Klok met één van zijn huiveringwekkende acts.

IJMUIDEN - Nog twee weken treedt illusionist Hans Klok op met de voorstelling House of Horror in het Amsterdamse theater Carré.

Door Pieter van Hove p.van.hove@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 15:38 (Update 21-9-2016, 15:58)

Maar nu al is ’s lands meest bekende magiër bezig met de voorbereidingen op de tournee langs Nederlandse theaters. Te beginnen in Stadsschouwburg Velsen in IJmuiden, de plaats waar Klok jaren heeft gewoond en nog steeds zijn oefenruimte heeft.

,,Het is wel een grote overgang van Carré naar Velsen. Het Amsterdamse theater is natuurlijk gigantisch groot, Velsen is wat dat betreft veel...