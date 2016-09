Ondernemersparels voor het voetlicht

foto United Photos/Toussaint Kluiters Jaap Sluis (l) en Michael Struis presenteren de talkshow.

VELSEN - Dat de bedrijvigheid in Velsen meer inhoudt dan staal en vis is genoegzaam bekend. Er zitten nog zat pareltjes van ondernemerslust in de gemeente.

Door Pieter van Hove - 19-9-2016, 19:58 (Update 19-9-2016, 19:59)

Waarom starten mensen bedrijven? Wie zitten achter deze initiatieven? Presentatoren Michael Struis en Jaap Sluis proberen tijdens korte gesprekken allerlei aspecten van het ondernemen te belichten. In Haarlem hebben zij met succes de talkshow NV Haarlem. Sinds maandag heeft ook Velsen een praatprogramma waar ondernemend Velsen zijn zegje kan doen.

Struis en Sluis ontvangen in het Witte...