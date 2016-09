Bratwurst, bier und schlagers

BEVERWIJK - Pullen bier, lederhosen en schlagers. Inderdaad, oktober staat voor de deur en dat betekent feest in Duitsland. Maar niet alleen in Duitsland, want op zaterdag 8 oktober is op het Stationsplein het Oktoberfest.

Door Annemiek Jansen - 19-9-2016, 19:56 (Update 19-9-2016, 19:56)

De organisatie is in handen van Steff van der Zon van Notelle Bar en Pieter van de Pol van Ome Pietje Eten & Drinken. De horeca-ondernemers zitten ook achter het jaarlijkse Vijverpop. En nu hebben ze opnieuw het Stationsplein uitgekozen voor een leuk feestje.

Het is niet het...