Klijnsma verdedigt IJmond Werkt

BEVERWIJK - Staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken is niet van plan de inspectie SZW op IJmond Werkt af te sturen om te controleren of de regels worden nagevolgd.

Door Bart Vuijk - 19-9-2016, 19:53 (Update 19-9-2016, 19:53)

Dat antwoordt zij op vragen van Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van de SP. Karabulut vroeg de staatssecretaris naar publicaties in deze krant, waarin zes werklozen die bij IJmond Werkt waren tewerkgesteld, klaagden over misstanden op de werkvloer. Klijnsma heeft de artikelen gelezen, maar ziet geen reden om in te grijpen. Dat is aan...