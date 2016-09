Liselotte hoopt op zangroem in VS

SANTPOORT-NOORD - Al tien jaar vertoeft Liselotte van der Zwaal in Los Angeles. Vanuit die Amerikaanse miljoenenstad neemt haar carrière als singer-songwriter binnenkort een grote vlucht, hoopt de ex-Bentveldse. Want na de recente lancering van haar videoclip ’Toy’ komt zij binnenkort wellicht oog in oog te staan met Berry Gordy, oprichter van het befaamde platenlabel Motown Records. Voor een korte adempauze is Van der Zwaal - artiestennaam: Latisha Van Simon - deze week bij familie in Santpoort-Noord neergestreken.

Door Carlo Nijveen - 19-9-2016, 15:07 (Update 19-9-2016, 16:08)

Een mooie opsteker. Zo...