Vomar bouwt volgend jaar filiaal in IJmuiden om

IJMUIDEN - De Vomar is zijn supermarkten aan het ombouwen. De VoordeelMarkt gaat terug naar zijn oorsprong: een prijsvechter.

Door Van onze verslaggevers - 19-9-2016, 14:12 (Update 19-9-2016, 16:40)

„We garanderen plaatselijk de laagste prijs, ook als er bijvoorbeeld een Lidl in de omgeving zit”, aldus formulemanager Jim Zwanenburg bij de opening van het vernieuwde filiaal in Heiloo. De twintigste winkel van de in totaal 65 Vomar-vestigingen heeft inmiddels een nieuwe inrichting gekregen. De ombouw gaat in een tempo van één á twee winkels per week. Volgens Doymaz sluit deze week de...