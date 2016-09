Wittenberg: ’Met meer mensen een steviger koor’

Foto Kees de Boer Bernhard Wittenberg: ,,Iedereen is welkom bij het Santpoortse Ledenlijstkoor.’’

SANTPOORT-NOORD - Bernhard Wittenberg, tenor bij het Santpoortse Ledenlijstkoor, zoekt nieuwe leden voor zijn zangkoor.

Door Kees de Boer - 18-9-2016, 19:36 (Update 18-9-2016, 19:36)

„We zijn nu met 24 mannen en vrouwen”, zegt Wittenberg. „Maar als we meer mensen hebben, ontstaat er ook een steviger koor.” Hij vertelt dat de leden steeds op wisselende locaties repeteren: „Elke week op donderdagavond van half negen tot half elf bij een van de koorleden thuis. En een keer in de maand in een zaaltje van de oud-katholieke kerk in Amsterdam.”

Het repertoire? „Veel klassiek, dus...