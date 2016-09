Wie kwam er vroeger niet in de Willem Barensz?

Charlie da Silva, bekend vanwege zijn ’ontboezemingen’ over de liefdesrelatie tussen Mabel Wisse Smit en de vermoorde crimineel Klaas Bruinsma, was er tijdens zijn verblijf in IJmuiden een graag geziene gast.

Maar vooral zeelui lieten zich er veel zien. Maar het markante gebouw aan de Oranjestraat in Oud-IJmuiden is niet alleen een horecagelegenheid. Jarenlang is het hotel een toevluchtsoord voor de leden van de oud-katholieke gemeenschap. Vanwege de aanwezigheid van veel oud-katholieken in de wijk wordt besloten bij de Breestraat een kerk te bouwen. Tot de komst van het kerkgebouw huurt de gemeenschap een lokaal in het hotel.