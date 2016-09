In Velsen dalen de lokale lasten dankzij nieuw contract HVC

VELSEN - De lokale lasten voor Velsen gaan ietsiepietsie omlaag. Dat is vooral te danken aan de afvalstoffenheffing.

Door Marieke de Kok - 17-9-2016, 12:02 (Update 17-9-2016, 12:02)

Doordat er in 2017 een nieuw contract wordt gesloten met afvalverwerker HVC, is Velsen goedkoper uit. Gezinnen of huishoudens van meer dan één persoon gaan ongeveer vijftien euro per jaar minder betalen. Voor alleenstaanden is de rekening 85 euro lager.

Dat komt doordat de gemeenteraad - tegen het advies van het college in overigens- besloten heeft dat eenpersoonshuishoudens minder afvalstoffenheffing hoeven te betalen. Een alleenstaande...