Brand op balkon flat zorgt voor consternatie

IJMUIDEN - Een brand op het balkon van een appartement in een flatgebouw aan het IJmuidense Verbrande Vlak heeft vrijdagmiddag voor flinke consternatie gezorgd.

Door Van onze verslaggever - 16-9-2016, 15:35 (Update 16-9-2016, 15:35)

Het vuur ontstond door een waxinelichtje. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is aanzienlijk. Door de hitte klapte een raam, waarna in het appartement veel rook kwam te staan. De bewoners waren niet thuis. In het appartement bevond zich wel een kat. Of het dier kon worden gered, is onduidelijk.