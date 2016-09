Brand op balkon van flat in IJmuiden

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Op het balkon van een woning in een flat op het Verbrande Vlak in IJmuiden is vrijdag brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden, maar er was wel veel schade.

Door Jan Balk - 16-9-2016, 14:19 (Update 16-9-2016, 14:34)

De brand is ontstaan door een waxinelichtje. Er is onder meer een houten bank in brand gevlogen.

Door het vuur klapte er een raam en was er veel rook in de woning. De bewoners waren niet thuis,

Er liep wel een kat rond in de woning. Het beest kon gered worden. De brandweer heeft de brand geblust.