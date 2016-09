Meisje gewond door sprong van pier IJmuiden

IJMUIDEN AAN ZEE - Een meisje is donderdagavond gewond geraakt voor het Kleine Strand tijdens een sprong vanaf de pier in het water. Ze was met een groep scholieren van de Maritieme Academie uit IJmuiden gaan zwemmen waarbij ze ook van de pier in het water sprongen.

Door internetredactie - 15-9-2016, 23:42 (Update 15-9-2016, 23:46)

Het was laag water en het meisje kwam na een sprong met haar voet tussen een paar stenen terecht. Ze kwam los en werd door haar vrienden naar het strand gebracht.

Een bewoner van een strandhuisje zorgde voor een stoel en een bak met koud water. De IJmuider Reddingsbrigade heeft met de ambulancedienst het meisje opgehaald waarna ze per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht met letsel aan haar enkel.

De rest van de groep is hierna meteen vertrokken, maar hebben eerst de bewoner van het strandhuisje, een oud zeeman, bedankt voor alle hulp.