Grote belangstelling voor vergadering over statushouders in Velsen

IJMUIDEN - Tientallen inwoners van Velsen zijn donderdagavond afgekomen op een gemeentelijke bijeenkomst over de huisvesting van honderd vluchtelingen, zogenoemde statushouders. De grote vergaderzaal van het gemeentehuis in IJmuiden zit tjokvol en ook op de publieke tribune daarboven is weinig of geen plek meer.

Door onze verslaggever - 15-9-2016, 20:44 (Update 15-9-2016, 22:01)

Om ervoor te zorgen dat de bijeenkomst rustig verloopt, is ook de politie aanwezig.

De gemoederen liepen af en toe hoog op. Enkele bezoekers uitten bedreigingen naar ambtenaren die iets vertelden over een budget voor integratie en een lening die statushouders kunnen aanvragen.

Velsen heeft nog iets meer dan drie maanden de tijd om woningen toe te wijzen aan de honderd statushouders die de gemeente ‘naar rato’ moet opvangen.

Een gemeentewoordvoerder liet recentelijk weten dat de gemeente denkt dat zij binnenkort extra huisvestingsoplossingen gereed heeft.