’In de les Engels zaten we samen’

FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER Weer terug op school, maar nu als bruidspaar. Rick Mors en Manon Stoker laten hun trouwfoto’s door Noortje Dalhuijsen op het Felisenum maken.

VELSEN-ZUID - Trouwfoto’s maken op de plek waar de liefde begon. Dat deden de Manon Stoker (26) en Rick Mors (26) gisteren op hun oude middelbare school, het Gymnasium Felisenum.

Door Evelien Engele - 15-9-2016, 16:57 (Update 15-9-2016, 18:12)

,,In het oude lokaal Engels zaten we naast elkaar. Tenminste in het begin, later werd ik vooraan gezet”, grijnst bruidegom Rick als hij na acht jaar opnieuw in het leslokaal plaatsneemt. Herinneringen aan hun schooltijd komen boven als ze een rondgang door de school maken. Zaten ze in de derde klas samen...