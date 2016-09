Rob Geus blijft La Madonna achtervolgen

IJMUIDEN - Pizzeria-eigenaar Ghannam Girsis moet met de angst leven dat een vier jaar oude aflevering van de Smaakpolitie, met een vernietigend oordeel over Girsis’ keuken, in de toekomst nog één of zelfs meerdere keren wordt herhaald.

Door Anneke Wijsman - 15-9-2016, 15:56 (Update 15-9-2016, 15:56)

SBS weigert toe te zeggen dat de oude aflevering over La Madonna aan de Kennemerlaan, niet meer op de buis komt. Presentator Rob Geus wil op verzoek de zaak wel komen herkeuren en alsnog een sticker uitreiken dat alles in orde is. ,,Maar daar moet...