Geld voor veilige haven is op

Archieffoto In het IJmuidense havengebied worden geregeld grootschalige veiligheidscontroles gehouden.

IJMUIDEN - Het projectgeld voor een veiliger havengebied is op. Er komt een einde aan project ’Fabricius’ waarbij gemeente, Openbaar Ministerie, politie, belastingdienst en marechaussee samen werkten aan een veilige IJmuidense haven. De ervaringen zijn volgens burgemeester Frank Dales zo goed, dat de manier van werken wel doorgezet wordt.

Door Marieke de Kok - 15-9-2016, 21:43 (Update 15-9-2016, 22:09)

,,Het is net als met een huis. De grote schoonmaak hebben we achter de rug, dus nu is het de bedoeling dat we het bij houden’’, legt Dales uit.

Afgelopen drie jaar had de...