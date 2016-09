Voor de derde keer alle bomen aan Kromhoutstraat dood

IJMUIDEN - Voor de derde keer op rij zijn bijna alle bomen op de middenberm aan de Kromhoutstraat overleden. Voorlopig komen er geen bomen terug.

Door Marieke de Kok - 15-9-2016, 13:42 (Update 15-9-2016, 13:42)

In het najaar van 2012 werden er bomen geplant in de berm. Nog geen jaar later was eenderde dood. Er werden nieuwe bomen bijgezet maar in 2014 zijn bijna alle bomen dood gegaan.

Ambtenaren snapten er niets van. Dat de straat lastig zou zijn, was bekend. De straat ligt namelijk in de oostwestrichting en dat enkele bomen uit...