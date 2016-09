Zondag alles voor een hele of halve euro

Archieffoto Joop Jongeling.

SANTPOORT-NOORD - De laatste rommelmarkt voor AMREF/Flying Doctors wordt zondag in flat Velserhooft in Santpoort-Noord gehouden.

Organisator Joop Jongeling (84) legt het werk mede op aandringen van zijn kinderen neer. ,,Het wordt te zwaar. De dozen met boeken zijn niet te tillen.’’

De afgelopen twee jaar hield hij iedere twee maanden een rommelmarkt in de recreatiezaal van het appartementengebouw waar hij woont. De mensen wisten hem te vinden als ze van hun spullen af moeten. Het resultaat is dat hij op ieder vrij plekje in huis dozen heeft staan. ,,Als ik tien jaar jonger was, zou ik zo een kringloopwinkel kunnen beginnen.’’

Jongeling zet zich samen met zijn dochter Marjolein in voor AMREF/Flying Doctors dat ijvert voor goede gezondheidszorg in Afrika. Volgende maand vertrekt Marjolein voor een sponsorfietstocht door Tanzania. ,,Ik zou best mee willen in de bezemwagen. Maar de leeftijd hè’’, zegt Jongeling die zich al jaren inzet voor goede doelen, waaronder de Zonnebloem.

Zondag houdt hij uitverkoop in Velserhooft, Valckenhoeflaan 18 in Santpoort-Noord. Van 9 tot 15 uur kost alles een euro, boeken verkoopt hij voor een halve euro.