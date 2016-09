Crises bij partners gemeente Velsen onder loep

VELSEN - Eigenlijk heel raar dat er in een half jaar tijd meerdere leidinggevenden van organisaties die verbonden zijn met de gemeente Velsen vertrokken zijn of op non-actief zijn gesteld. Velsen Lokaal verbaast zich erover en wil weten of er een verband is tussen incidenten.

Door Marieke de Kok - 13-9-2016, 23:53 (Update 13-9-2016, 23:53)

De politieke partij doelt dan op de problemen bij afvalverwerker HVC, stadsschouwburg/Kunstencentrum Velsen, IJmond Werkt, Stichting Welzijn en Recreatieschap Spaarnwoude. Velsen Lokaal stelt officiële raadsvragen hierover.

Raadslid Marianne Vos noemt het een ’opmerkelijke situatie’ dat in een korte...