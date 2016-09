Dode aangetroffen in auto Velserbroek

KVL/Dennis Gouda Bekijk Fotoserie

VELSERBROEK - In een auto die geparkeerd stond aan de Hofgeesterweg in Velserbroek is maandagavond een dode man aangetroffen.

Door Internetredactie - 12-9-2016, 22:13 (Update 12-9-2016, 22:16)

Naar verluidt stond de wagen al enkele uren op de plaats geparkeerd.

Na het inschakelen van de politie hebben agenten geconstateerd dat de inzittende was overleden. De doodsoorzaak wordt onderzocht door de technische recherche.

